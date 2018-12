Pagan Online: Erste Spielszenen aus dem Hack-&-Slay mit "Action-Fokus" - 4Players.de

Wargaming und Mad Head Games zeigen im folgenden Video erste Spielszenen aus Pagan Online . In dem Hack-&-Slay (Action-Rollenspiel) treten die Spieler gegen Monsterhorden und antike Götter an, die auf vorchristlicher Mythologie basieren. Interessierte Spieler können sich für eine Vorab-Testphase hier anmelden.Die Entwickler versprechen viel "Action" in den Kämpfen, haufenweise Beute, prozedural generierte Arenen und herausfordernde Boss-Kämpfe. Das Charakter-Entwicklungssystem soll den Anreiz schaffen, eine "Familie" aus mehreren Charakteren zu gründen und diese zu entwickeln, anstatt nur einen Charakter mit mehreren Fähigkeiten zu erschaffen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer"Bei Pagan Online haben wir hart daran gearbeitet, ein schnelles und intensives Kampfsystem zu schaffen, in das man einfach einsteigen kann, welches aber schwer zu meistern ist", sagt Uros Banjesevic, Co-Founder und Creative Director von Mad Head Games. "Wir haben uns von MOBAs inspirieren lassen, um einzigartige Charaktere mit spezifischen Fähigkeiten und Eigenarten zu erschaffen. Wenn man sie in diese Art von Kampfsystem integriert, erhält man eine Familie an Kämpfern, bei der jedes Mitglied in einer anderen Situation nützlich reagiert.""Die Menge an Beute in Pagan Online ist immens - die Spieler sollen wirklich gefordert werden, die richtigen Kombinationen von Fähigkeiten-Boosts und Buffs zu finden, um ihren Spielstil möglichst effektiv zu gestalten", so Jacob Beucler, Product Director bei Wargaming. "Das bedeutet, dass man die verschiedenen Charaktere in- und auswendig kennen sollte. Man sollte wirklich wissen, wie man sie am wirkungsvollsten spielt und wo ihre Stärken liegen. Zudem lassen sich entsprechend unterschiedliche Ausrüstungsmöglichkeiten testen, bis man letztlich die schlagkräftigste Kombination findet."