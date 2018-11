When Ski Lifts Go Wrong: Der Name ist Programm - 4Players.de

Publisher Curve Digital arbeitet fortan mit den Hugecalf Studios zusammen, um When Ski Lifts Go Wrong Anfang 2019 für PC (Early-Access-Ende) und Switch zu veröffentlichen. In dem Physik-Puzzlespiel baut man Skilifte, Brücken und Sprunganlagen, die (furchtlose) Skifahrer passieren müssen. Produktbeschreibung : "Konstruiere Skilifte, Sprünge und Brücken mithilfe diverser Materialien, um deinen Passagieren zu helfen über die Höhen und Tiefen der Berglandschaft zu kommen. Meistere die Probleme der Seilphysik, sowie die der Spannungen und Belastungen, welche sich in ihrer Konstruktion stellen. Das Schneiden von Ecken auf dem Weg wird die Sicherheit und den Komfort deiner Passagiere beeinträchtigen. Wenn dir das Entwerfen von Skiliften nicht genug ist, kannst du deine Skiskills auf die Probe stellen, um so dem Ziel näher zu kommen. (...) Reise zu diversen Bergen auf der ganzen Welt; Starte in den Vorgebirgen und reise bis zu den gezackten und ungeschützten Gipfeln. Knobel in sorgfältig entworfenen Szenarien, um den Skifahrern zu helfen, ihre Ziele an diversen Bergkulissen zu erreichen. Baue immer beeindruckerende Konstruktionen, je weiter du in der Kampagne voranschreitest."Ein Level-Editor wird geboten und Aufzeichnungen/Wiederholungen sollen sich "einfach" als .gif oder .mp4 teilen lassen. Die im Oktober 2017 gestartete Early-Access-Version kostet aktuell 14,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Trailer