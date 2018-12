When Ski Lifts Go Wrong: Sommerliche Inhalte für den physikbasierten Konstruktionsklamauk angekündigt - 4Players.de

Die Hugecalf Studios und Curve Digital haben einen neuen Trailer zu ihrem im Early Access auf Steam befindlichen Konstruktionsspiel When Ski Lifts Go Wrong veröffentlicht, der die neuen Inhalte vorstellt, die zur Veröffentlichung der Vollversion auf PC und Nintendo Switch Anfang 2019 erscheinen und die Gesamtzahl der Levels auf über 100 anheben sollen:Letztes aktuelles Video: Summer Content TrailerWeiter heißt es von den Machern: "When Ski Lifts Go Wrong verbindet den Spaß von Konstruktion mit den boshaften Missgeschicken, wenn man nichtsahnende Sportfans in ihren Untergang schickt. Spieler auf der Nintendo Switch werden When Ski Lifts Go Wrong das erste Mal erleben können, die Nintendo Switch-Version enthält allerdings schon alle Inhalte und Verbesserungen der kommerziellen Steam-Launch-Version. Zusätzlich bietet die Version auf Nintendo Switch Unterstützung für den Touchscreen und nutzt die Screenshot- und Videomöglichkeiten des Capture-Buttons der Switch voll aus. Auf dem PC gibt es Features zum Export von MP4-Videos und GIFs, damit man seine verrücktesten Momente im Spiel mit Freunden auf allen Plattformen teilen kann."