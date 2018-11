Nacon Daija Arcade Stick: Offiziell lizenzierter Arcade-Stick für PS4 und PS3 ab sofort erhältlich - 4Players.de

Profi-Komponenten vom bekannten Hersteller SANWA

Große, saubere Spiel-Oberfläche: Steuerbereich auf der rechten Seite für einfachen Zugriff auf Tastenbefehle

3,5 mm-Headset-Anschluss

Genarbte Handgelenksstütze

Individualisierbare Oberseite: Zwei Artworks und ein Schraubenzieher im Lieferumfang inbegriffen

Mit Schaum gepolsterte Unterseite für optimale Stabilität beim Spielen

Steuerung (Oberseite):

Steuerung (rechte Seite):

- Plattform-Wahltaste (PS4/PS3/PC** X-Eingabe)

* Nur PS4-Modus

** PC-Kompatibilität von Sony Interactive Entertainment Europe weder getestet noch unterstützt





Verriegelungen für die Oberseite

Internes Fach: Zugang zu den austauschbaren Schaltern, Aufbewahrung für Schraubenzieher und zweiten Joystick-Kopf

USB-Kabel (3m) mit Aufbewahrungsfach an der Hinterseite des Arcade Sticks

Gewicht: ca. 2,7 kg

Abmessungen: 380 x 260 x 121 mm



Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3) Screenshot - Nacon Daija Arcade Stick (PS3)

Nacon und Bigben Interactive haben den zusammen mit ProGamerin Marie-Laure 'Kayane' Norindr entwickelten und offiziell von Sony für PlayStation 3 und PlayStation 4 lizenzierten Nacon Daija Arcade Stick am 8. November 2018 in den Handel gebracht. Der Arcade-Stick sei zum empfohlenen Verkaufspreis von 199,99 Euro in ganz Europa erhältlich und soll Komfort und Leistung für alle Fighter-Games bringen."Als wir NACONs ersten Arcade Stick entwarfen, war es unser Ziel, den Gamern ein Produkt zu liefern, das wirklich auf den Wettbewerb zugeschnitten ist und die Geschwindigkeit ihrer Bewegungen perfekt bedient - und dennoch Komfort, Stabilität und Präzision bietet", so Nacons Director of Development Yannick Allaert. "Die gesamte Entwicklung hindurch hatten wir das Privileg, von Kayanes Expertise zu profitieren. Wir sind stolz darauf, nun den DAIJA anbieten zu können: einen Arcade Stick, der auch die anspruchsvollsten Gamer überzeugen wird, während er gleichzeitig für Einsteiger zugänglich ist, die zuverlässige und vielseitige Ausrüstung suchen. Das ist der Sinn und Zweck unserer Marke."Letztes aktuelles Video: Vorstellungs-TrailerTechnische Details- Stick: Zwei tauschbare Köpfe (Balltop oder Battop)- Obere Reihe: Quadrat / Dreieck / R1 / L1- Untere Reihe: Kreuz / Kreis / R2 / L2- LED-Spielerstatus-Anzeige- SHARE* (SELECT) / OPTIONEN* (START) / R3 / L3 / PS-Tasten- Moduswahltaste für Stick (Links / Rechts oder Richtungstasten)- Touchpad (nur PS4-Modus)