Rage in Peace: Storybasiertes Action-Adventure für PC und Switch veröffentlicht - 4Players.de

Die indonesischen Entwickler von Rolling Glory Jam und Toge Productions haben ihr storybasiertes Action-Adventure Rage in Peace , in dem man sich auf den Weg nach Hause macht, um in Ruhe zu sterben, am 8. November 2018 für PC, Mac und Nintendo Switch ( eShop ) veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 15. November ein Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt. Hier ein Vorgeschmack auf das morbide Unterfangen:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer