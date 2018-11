RocketsRocketsRockets: Raketen im Anflug auf Switch - 4Players.de

Screenshot - RocketsRocketsRockets (Linux) Screenshot - RocketsRocketsRockets (Linux) Screenshot - RocketsRocketsRockets (Linux) Screenshot - RocketsRocketsRockets (Linux) Screenshot - RocketsRocketsRockets (Linux) Screenshot - RocketsRocketsRockets (Linux) Screenshot - RocketsRocketsRockets (Linux) Screenshot - RocketsRocketsRockets (Linux)

Das kanadische Entwicklerstudio Radial Games will seine bereits für PC, Mac, Linux und PlayStation 4 erhältliche Raketen-Action RocketsRocketsRockets , in der Raketen mit Raketen auf Raketen schießen, am 15. November 2018 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die explosive Arcade-Action für bis zu vier Spieler:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer