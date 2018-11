Void Bastards: Strategie-Shooter mit Rogue-like-Häftlingen für PC und Xbox One - 4Players.de

Beim Xbox-FanFest in Mexiko wurde Void Bastards für PC und Xbox One für 2019 angekündigt. Der "Strategie-Shooter" wurde von BioShock und System Shock 2 inspiriert und wird von Blue Manchu entwickelt. Geleitet wird Blue Manchu von Jonathan Chey, einem der Mitbegründer von Irrational Games. Publisher ist Humble Bundle.In dem Shooter muss sich als zwielichtiger Gefangener einen Weg durch zerstörte Raumschiffe bahnen und versuchen den Sargasso-Nebel zu verlassen. Auf dem Weg in die Freiheit muss man kämpfen, das Raumschiff verwalten, Vorräte besorgen, (improvisierte) Waffen basteln und diverse Entscheidungen treffen.Void Bastards bietet eine ca. 12 bis 15 Stunden lange Kampagne und einen endlosen Vorrat an Häftlingen - jeweils mit eigenen Eigenschaften. Stirbt solch ein Gefangener, übernimmt ein anderer die Rolle und setzt den Kampf fort (Rogue-like). Jeder Fortschritt, den man auf dem Raumschiff und bei den Waffen gemacht hat, wird übernommen, sollte einer der Gefangenen sterben.Letztes aktuelles Video: Ankündigung