Forza Horizon 4: Fortune Island: Erste Erweiterung und viertes Update für das Hauptspiel veröffentlicht - 4Players.de

Mit Forza Horizon 4: Fortune Island ist soeben die erste Erweiterung für Forza Horizon 4 für PC und Xbox One veröffentlicht worden. Die bisher größte Erweiterung für ein Spiel aus der Forza-Horizon-Reihe führt auf eine fiktive Insel, die im abgelegenen nördlichen Teil der britischen Inseln liegt. Die dortigen Landschaften sollen mindestens "so extrem" wie die Wetterbedingungen sein. "Erkunde die gefährlichen Routen entlang der Küste oder fahre auf den Serpentinen der Gebirgslandschaften unter den mystisch anmutenden Nordlichtern", schreiben Microsoft und Playground Games. Fortune Island gehört zum Erweiterungs-Bundle (34,99 Euro). Das Add-on ist in der Forza Horizon 4 Ultimate Edition oder dem Forza Horizon Ultimate Add-ons Bundle enthalten."Fortuna wird dir in der bisher tückischsten Erweiterung für Horizon hold sein müssen, wenn du es mit extremem Terrain, Stürmen und gefährlichen Straßen aufnimmst, um an versteckte Schätze zu gelangen. Begib dich auf eine neue Kampagne, löse Schatzsuche-Rätsel und meistere Wegbereiter-PR-Stunts. Fahre auf Serpentinen und Klippenstraßen und überquere schweres Gelände in 10 aufregenden neuen Autos, darunter der 2019er Lamborghini Urus, 2017er Ram Rebel TRX Concept und den 2018er BMW M5. Verdiene 24 Erfolge und insgesamt 500 GS", heißt es weiter.Zeitgleich ist das vierte Update für das Hauptspiel erschienen (PC: 7,25 GB). Es umfasst Verbesserungen am Foto-Modus, neue saisonale Events und weihnachtliche Klamotten. Es sorgt außerdem dafür, dass man direkt nach der Erstellung eines Multiplayer-Events wieder auf "Freie Fahrt" gehen kann. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Trailer