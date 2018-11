Rival Megagun: Kompetitive Splitscreen-Ballerei auf PC, PS4, Xbox One und Switch abgehoben - 4Players.de

Aktualisierung vom 30. November 2018, 8:58 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 12. November 2018, 7:45 Uhr:

Spacewave Software und Degica Games haben ihr Splitscreen-Shoot'em-Up Rival Megagun am 29. November auf PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch sowie am 30. November auf Xbox One veröffentlicht. Auf Steam schlägt der Download mit 12,49 Euro, im eShop mit 12,99 Euro und im PlayStation Store sowie Xbox Games Store mit 14,99 Euro zu Buche.Spacewave Software und Degica Games wollen ihr kompetitives 2D-Shoot'em-Up Rival Megagun , bei dem man sich in einen Bossgegner verwandeln und auf dem Bildschirm seines Kontrahenten erscheinen kann, am 29. November 2018 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Hier aktuelle Spielszenen der Baller-Action:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer