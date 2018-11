Screenshot - Toast Time: Smash Up! (Switch) Screenshot - Toast Time: Smash Up! (Switch) Screenshot - Toast Time: Smash Up! (Switch) Screenshot - Toast Time: Smash Up! (Switch)

Die britischen Entwickler von Force of Habit wollen ihre Toast-basierte Arcade-Action Toast Time: Smash Up! am 16. November 2018 für Nintendo Switch veröffentlichen. Vorbesteller erhalten im eShop aktuell zehn Prozent Rabatt auf den Verkaufspreis. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer