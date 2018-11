Screenshot - Epic Skater 2 (PC) Screenshot - Epic Skater 2 (PC) Screenshot - Epic Skater 2 (PC) Screenshot - Epic Skater 2 (PC) Screenshot - Epic Skater 2 (PC) Screenshot - Epic Skater 2 (PC) Screenshot - Epic Skater 2 (PC) Screenshot - Epic Skater 2 (PC) Screenshot - Epic Skater 2 (PC)

Die texanischen Entwickler von Your Daily Fill haben ihre bereits auf Android und iOS erhältliche Skateboard-Action Epic Skater 2 am 8. November 2018 auch für PC ( Steam ) veröffentlicht. Hier Spielaufnahmen aus dem an Red Lynx' Trials -Serie erinnernden Titel:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC