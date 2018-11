Thief Simulator: Das Spiel für ambitionierte Langfinger ist bei Steam erhältlich - 4Players.de

Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC) Screenshot - Thief Simulator (PC)

Noble Muffins hat seinen Thief Simulator bei Steam veröffentlicht. Der Name ist Programm: Als Dieb schmiedet man Pläne für spektakuläre Einbrüche, kundschaftet seine Ziele in der offenen Sandbox-Spielwelt aus und beschafft sich das nötige Equipment, um den Coup zu laden. Ist man erfolgreich, geht es darum, Gewinn aus der Beute zu schlagen: Gestohlene Autos werden z.B. in Einzelteile zerlegt, während erbeutete Handys oder Tablets durch das Entfernen von Sicherheitssoftware für den Verkauf in Pfandhäusern vorbereitet werden müssen.Bei Steam heißt es in der Spielbeschreibung:"Sei ein echter Dieb. Treibe dein Unwesen in frei zugänglichen Vierteln. Beobachte dein Ziel und erlange Informationen, die dir beim Einbruch helfen werden. Nimm die Herausforderung in den am besten geschützten Häusern an. Kaufe Hi-Tech-Equipment für Einbrüche und lerne neue Tricks. Verkaufe die gestohlenen Gegenstände an Dealer. Mache alles, was ein echter Dieb so macht!"Regulär beträgt der Preis für den Thief Simulator 19,99 Euro. Bis zum 16. November wird aber ein Rabatt von 15 Prozent gewährt.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer