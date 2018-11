Cloudpunk: Als Kurierfahrer durch die Cyberpunk-Metropole - 4Players.de

Na also, es geht doch: In der Zukunft von Cloudpunk gibt es doch fliegende Autos - und der Spieler darf sogar ans Steuer! In dem frisch angekündigten Mix aus Abenteuer und Simulation für den PC geht es in die pulsierende Cyberpunk-Metropole Nivalis. Dort hat man es als Kurierfahrer für Cloudpunk Inc. mit den unterschiedlichsten Charakteren zu tun, von Menschen über KIs bis zu Androiden - und alle haben ihre eigene Geschichte zu erzählen.

Als Release-Zeitraum wird auf Steam 2019 angegeben: "Dein Name ist Rania. Heute ist deine erste Nacht als Fahrerin für Cloudpunk, einem nicht ganz legalen Kurierdienst in der pulsierenden Metropole Nivalis. Dein Job führt dich in alle Ecken, vom Marrow ganz unten bis hoch zu den Türmen, welche die grauen Wolken über der Stadt durchstoßen und am Rand der Troposphäre kratzen. Kein Auftrag ist zu gefährlich - und niemand ist schneller als ein Cloudpunk-Kurier. In diesem storybasierten Cyberpunk-Game bekommst du es mit einer Reihe ganz unterschiedlicher Charaktere zu tun, unter ihnen Androiden, KIs und skrupellose Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte zu erzählen - und eine einzige Nacht in Nivalis wird alles verändern."