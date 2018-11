Kingdom Two Crowns: Aufbaustrategie als Monarch angekündigt - 4Players.de

Ab dem 4. Dezember können sich Aufbaustrategen mit einer Vorliebe für virtuelles blaues Blut in Kingdom Two Crowns beweisen: Der Titel von den Entwicklerstudios Noio und Coatsink bietet laut Steam Kampagnen für Solo- oder Koop-Spieler, neue Technologien, Einheiten, Gegner, Reittiere und Geheimnisse.



Auch Umsetzungen für Switch, Xbox One und PlayStation 4 sind bei Publisher Raw Fury in Planung - sie sollen zusammen mit der PC-Fassung bereits am 11. Dezember erscheinen.



"In der preisgekrönten Kingdom-Reihe schlüpften die Spieler in die Rolle eines Monarchen, der aus dem Nichts ein Königreich erschaffen muss. Hunderttausende Spieler in der ganzen Welt gingen auf Erkundung aus, erwarben sich treue Untertanen und verteidigten sich Nacht für Nacht gegen die Bedrohung durch die Gier − aber sie taten das allein, und wie überall sonst hatte auch in Kingdom nichts ewig Bestand ... bis jetzt. Kingdom Two Crowns entwickelt das fordernde Mikrostrategie-Erlebnis der gefeierten Reihe ein ganzes Stück weiter. Im neu eingeführten Kampagnenmodus arbeiten die Monarchen nun daran, ein Königreich aufzubauen, das so lange besteht, bis ein Weg gefunden ist, die Gier ein- für allemal zu besiegen. Rekrutiere neue Einheitentypen und entwickle bessere Technologien, um deine Verteidigung zu stärken. Entdecke in frischen, unverbrauchten Umgebungen neue Reittiere und verborgene Geheimnisse. Besuche auf deinem Weg durch die Kampagne dein Königreich immer wieder und hauche ihm rundherum neues Leben ein.



Du brauchst aber nicht allein zu herrschen! Wir präsentieren ein kooperatives Spielerlebnis, das es so nur in Kingdom Two Crowns gibt. Als Monarch kann man nun entweder ein klassisches Solo-Erlebnis wählen oder sich von einem Freund unter die Arme greifen lassen. Die Zusammenarbeit funktioniert lokal oder online, wobei jeder nach Belieben ein- und aussteigen kann. Hier findet ein jeder seine Herausforderung − ob junger Herrschaftsanwärter oder langjähriger Fan. Seid tapfer, edle Monarchen, denn am Ende herrschen zwei Kronen viel besser als eine allein!





Updates mit neuen Ländern zum Regieren







Kingdom Two Crowns wird nach der Veröffentlichung durch Updates erweitert, die sich in exotische Biome auf der ganzen Welt wagen. Am ersten Tag der Veröffentlichung können Spieler in Länder reisen, die von der Landschaft, Architektur und Kultur des feudalen Japan inspiriert wurden. Spiele als mächtiger Shogun oder Onna Bugeisha, suche um die Unterstützung der Ninjas an, führe deine Soldaten auf dem mythologischen Kirin in die Schlacht und entwickle neue Strategien, gegen die Gier anzukommen, die sich in den dichten Bambuswäldern versteckt.



Wie bisher werden wir in Kingdom Two Crowns das Gefühl von Erkundung, Entdeckung und Strategie betonen. Jedes der zahlreichen Biome bietet einen einzigartigen Stil und Features, die das Auge erfreuen und zugleich verändern, wie du das Land regierst.



Schlüsselfeatures:

- BRANDNEUER KAMPAGNENMODUS: Aufbauend auf der klassischen Mikrostrategie, die Kingdom so erfolgreich gemacht hat, kann man als Monarch nun in einer mehrstufigen Kampagne dauerhafte Königreiche erbauen, um die Angriffe der Gier ein- für allemal zu stoppen.



- ZWEI KRONEN, SIE ZU KNECHTEN: Den Kampf um dein Königreich musst du nicht allein bestreiten! Plane und verteidige dein Königreich mit einem Freund im Drop-in-drop-out-Koop, lokal oder online.



- NEUE FEATURES, NEUE STRATEGIEN: Eine Vielzahl neuer Spielelemente, von Technologie-Verbesserungen über Einheitentypen und Geheimnisse bis hin zu Gegnern! Nur mit kluger Planung können Monarchen ihr Königreich zur Blüte führen."