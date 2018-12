Kingdom Two Crowns: Royale 2D-Aufbaustrategie macht sich startklar - 4Players.de

Screenshot - Kingdom Two Crowns (PC) Screenshot - Kingdom Two Crowns (PC) Screenshot - Kingdom Two Crowns (PC)

Noio, Coatsink und Raw Fury werden das Mikro-Strategiespiel Kingdom Two Crowns morgen, am 11. Dezember 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) veröffentlichen. Die neue Kampagne des Kingdom -Nachfolgers kann dieses Mal sowohl allein als auch kooperativ (lokal und online) angegangen werden. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer