Degrees of Separation: 2D-Puzzle-Adventure mit Story von Chris Avellone angekündigt - 4Players.de

2D-Adventure-Platformer Genieße wunderschöne 2D-Welten in einem umfassenden und packenden Stil, basierend auf den Aspekten kontrastierender Temperaturen.

Innovative Geschichten Entdecke das Potenzial der Protagonisten Ember und Rime und erlebe eine komplizierte Geschichte vom berühmten Videogame-Editor Chris Avellone.

Aufgaben in der Spielumgebung Reise durch weit entfernte Welten und löse komplexe Aufgaben, um deine Situation und deine Umgebung zu verändern.

Kooperatives Gameplay Nutze die Kräfte von Ember und Rime im Einzelspieler- und kooperativen Mehrspielermodus, um auf diverse Arten mit der Umgebung zu interagieren – alleine und als Team.

Nichtlineare Levels Reise durch diverse Landschaften, von denen jede eine neue Spielmechaniken, Handlungsstränge, Geschichten und Fortschritte für die Charaktere einführt.



Screenshot - Degrees of Separation (PC) Screenshot - Degrees of Separation (PC) Screenshot - Degrees of Separation (PC) Screenshot - Degrees of Separation (PC) Screenshot - Degrees of Separation (PC) Screenshot - Degrees of Separation (PC)

Das norwegische Indie-Studio Moondrop und Publisher Modus Games haben das kooperative Rätselabenteuer Degrees of Separation angekündigt, das pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar 2019 mit einer von Fantasy-Autor und Ex-Obsidian-Entertainment-Mitarbeiter Chris Avellone (u. a. Planescape: Torment Baldur's Gate: Dark Alliance und Neverwinter Nights 2 ) verfassten Story für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) erscheinen soll.Dazu heißt es von den Machern: "Es gibt zwei Protagonisten - Ember und Rime - die jeweils über die Kraft verfügen, Hitze oder Kälte zu manipulieren. Die Spieler müssen lernen, ihre jeweiligen Temperaturen zu beherrschen, während sich diese merkwürdigen Kreaturen immer näher kommen. Erkunde unter dem Hintergrund von Nähe und Trennung prächtige nichtlineare Welten, de Spieler zum Experimentieren und Interagieren mit der Umwelt herausfordern, und sie dazu animieren, die gegenteiligen Fähigkeiten von Ember und Rime zu verwenden, während sie ein gemeinsames Ziel verfolgen.Während Ember einen Fluss in der Nähe zum Verdampfen bringen kann, kann Ember ihn genauso leicht einfrieren. Die Nutzung der einzigartigen Talente der beiden und die Vereinigung der gegensätzlichen Kräfte ist das Zentrum dieses atmosphärischen Puzzle Adventures, welches Gameplay, Story und Charakterentwicklung in eine starke emotionelle Erfahrung verwandelt."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-TrailerAls Features werden genannt: