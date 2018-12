Degrees of Separation: Neuer Trailer erlaubt erstmals Einblicke in den Spielverlauf - 4Players.de

Mit dem neuen Trailer zu Degrees of Separation kann man sich zum ersten Mal selbst einen Eindruck von dem Puzzle-Abenteuer verschaffen, das von Moondrop entwickelt und von einer Geschichte aus der Feder von Chris Avellone (u. a. Planescape: Torment Baldur's Gate: Dark Alliance und Neverwinter Nights 2 ) umrahmt wird.Sie handelt von Ember und Rime - zwei Seelen mit der Fähigkeit, die Umgebung zu manipulieren. Dazu nutzt man Hitze- und Kältekräfte, die auch beim Lösen der Rätsel hilfreich sind. In der Beschreibung heißt es: "Das Spiel wurde sowohl für Solo- als auch Koop-Gameplay entwickelt. Ember und Rime´s gegensätzliche Kräfte erfordern eine genaue Abstimmung mit dem Partner und dessen Handeln. Individuell können Ember mit ihren Hitze- und Rime mit ihren Kältekräften die Welt auf ganz eigene Art durchqueren. Zusammen haben die Fähigkeiten noch größere Wirkung und vereinen sich zu kontrollierbaren Windstößen, frieren Flüße ein oder schaffen Plattformen, wo vorher keine waren."Degrees of Separation soll am 14. Februar für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen. Der Preis beträgt 19,99 Euro. Mehr Informationen hält die offizielle Webseite bereit.Letztes aktuelles Video: Features Trailer mit Spielszenen