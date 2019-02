Degrees of Separation: Narrativer 2D-Rätselplattformer im Trailer - 4Players.de

Im Vorfeld des Verkaufsstarts am 14. Februar 2019 haben Modus Games (Publisher) und Moondrop (Entwickler) den folgenden Trailer zum 2D-Rätselplattformer Degrees of Separation veröffentlicht."Einer der Protagonisten besitzt Macht über die Kälte, während der andere Hitze und Feuer kontrollieren kann. Die Spieler arbeiten mit einem Partner zusammen (oder übernehmen im Einzelspielermodus beide Figuren zugleich), um die Rätsel dieser umfangreichen Fantasiewelt zu lösen. Können zwei gegensätzliche Kräfte tatsächlich nebeneinander existieren und trotz dieser Polaritäten sogar näher zueinander finden? Jede Welt von Degrees of Separation erforscht einen anderen Abschnitt einer aufkeimenden Beziehung, vom Vertrauen bis hin zur Wut. Dabei werden verschiedene Emotionen mit ins Spiel gebracht und die Gameplay-Mechaniken verändern sich stetig, sodass Spieler Hürden und Rätsel immer wieder auf neue Art und Weise angehen müssen."Autor Chris Avellone (Fallout: New Vegas, Star Wars Knights of the Old Republic 2) ist für die Geschichte des narrativen Rätselspiels verantwortlich. Degrees of Seperation wird am 14. Februar 2019 auf PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One für 19,99 Euro erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer