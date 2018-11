E3 2019: Microsoft und Nintendo bekräftigen Messe-Engagement im Fahrwasser des Sony-Rückzugs - 4Players.de

Sony wird bekanntlich nicht an der E3 2019 teilnehmen oder eigene Events im Rahmen der Messe abhalten ( wir berichteten ). Höchstwahrscheinlich will Sony die PlayStation 5 im Rahmen einer oder mehrerer eigener Verstaltungen präsentieren und nicht die etablierte Messe als Bühne nutzen. Die Gunst der Stunde haben sowohl Microsoft als auch Nintendo genutzt und in kurzen Statements ihr Messe-Engagement bestätigt.Reggie Fils-Aime von Nintendo of America sagte: "Die E3 ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, neue Spiele und Erfahrungen mit Fans und Geschäftspartnern aus der ganzen Welt zu teilen. Jedes Jahr diskutieren wir, wie wir die nächste E3-Show am besten nutzen können, um den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."Phil Spencer (Xbox-Chef) meinte: "Die E3 ist eine unglaubliche Plattform, um die Dynamik und Kreativität der Videospielindustrie zu präsentieren. Die ESA erweitert die Reichweite der Veranstaltung für Fans und die Industrie, sowohl im Präsenzbereich als auch online, und wir freuen uns auf die Zukunft der E3 2019.""Die E3 2018 brach Rekorde, und wir haben sowohl die Ausstellungsfläche als auch die Teilnehmerkarten ausverkauft", sagte Stanley Pierre-Louis, Interims-CEO der ESA - der Branchenverband, der die US-amerikanische Videospielindustrie vertritt. "Wir sind zuversichtlich, dass die E3 2019 durch die kontinuierlichen kreativen Innovationen unserer teilnehmenden Mitgliedsunternehmen die gleiche Art von Spannung und Energie bieten wird. In diesem Jahr freuen wir uns darauf, die E3 über die Grenzen des LACC [Los Angeles Convention Center] hinaus auszudehnen und Spieler und Teilnehmer mit unglaublichen Videospielinhalten im gesamten LA-Live-Komplex zu versorgen."Die E3 2019 wird vom 11. bis 13. Juni 2019 in Los Angeles stattfinden. Laut der Pressemitteilung der Entertainment Software Association (Veranstalter der E3) haben sich bereits mehrere Unternehmen zur Teilnahme an der E3 2019 entschlossen, darunter Microsoft, Nintendo, Activision, Bethesda Softworks, Capcom, Epic Games, Konami, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft und Warner Bros. Interactive.