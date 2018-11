Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers: Nächste Erweiterung mit NPC-Koop und "Neues Spiel +" angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers (PC) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers (PC)

Beim Fan Festival in Las Vegas hat Square Enix die dritte Erweiterung für Final Fantasy 14 Online angekündigt: Shadowbringers . Das Add-on soll im Frühsommer 2019 veröffentlicht werden.Die Erweiterung bietet ein neues spielbares Volk, mehrere neue Jobklassen, die Erhöhung der Stufenobergrenze von 70 auf 80, weitläufige neue Regionen, Anpassungen des Kampfsystems, weitere Dungeons und Raids sowie viele Kampf-, Handwerker- und Sammler-Inhalte. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht. Außerdem wird "NPC-Koop" eingeführt. Die Spieler werden in der Lage sein, Seite an Seite mit wohlbekannten NPCs (Nicht-Spieler-Charaktern) zu kämpfen und gemeinsam Quests zu absolvieren. Mit "Neues Spiel +" wird man zudem die Geschichten des Hauptszenarios von Final Fantasy 14 wiederholen können. Last but not least wird es möglich sein, zu anderen Servern auf dem gleichen Datenzentrum zu reisen und mit mehr Mitspielern als zuvor zu interagieren.Mehr Informationen zu Shadowbringers werden beim Paris Fan Festival am 2. bis 3. Februar 2019 sowie während des Tokio Fan Festivals am 23. bis 24. März 2019 verraten.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer