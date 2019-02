Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers: Termin, Revolverklinge, Viera und YoRHa: Dark Apocalypse (NieR) - 4Players.de

"Neuer Job - Die "Revolverklinge" - Meister der gleichnamigen Waffe

Neues spielbares Volk - Die "Viera", hasenähnliche Hüter des Waldes

NPC-Koop - Ein brandneues System, das es Spielern erlaubt, instanzierte Dungeons in Shadowbringers zusammen mit wohlbekannten NPCs in Angriff zu nehmen (ausschließlich Dungeons, die mehr als vier Gruppenmitglieder benötigen)

Neuer Allianzen-Raid – "YoRHa: Dark Apocalypse"

Neue Gebiete - Il Mheg - ein üppiges Tal (Video) und der große Wald von Rak'tika (Video)



Neuer Wilder Stamm und Primae - Die Pixies und ihre allmächtige Königin, Titania "

"Shadowbringers Sonderbox: Eine einzigartige, silberfarbene Verpackung, verziert mit einer Illustration des berühmten Final-Fantasy-Künstlers Yoshitaka Amano.

Dunkelritter-Figur: Eine beeindruckende, hochqualitative Figur, die den Krieger der Dunkelheit als Dunkelritter darstellt.

Shadowbringers-Artbook: Ein Artbook, gefüllt mit zahlreichen Illustrationen und Konzeptzeichnungen, die während der Entwicklung der Erweiterung entstanden sind.

Shadowbringers-Logo Aufkleber: Ein mehrfach benutzbarer Vinyl-Aufkleber im Design des Shadowbringers-Logos.

Final Fantasy 14 Kartenspiel: Ein Kartenspiel mit einer Reihe an Illustrationen von A Realm Reborn bis zu Shadowbringers.

Reittier im Spiel: Grani - Reite auf dem furchterregenden Grani und lass einen jeden Feind, der dir im Wege steht, vor Angst erstarren. Vorsicht ist beim Aufsatteln auf diese ziemlich stachelige Bestie geboten.

Begleiter im Spiel: Fran-Puppe - Nimm Fran als Gefährtin mit in die Lüfte, an Land oder unter Wasser. Was du auch als Ziel für eure nächste Reise vorschlägst – sie ist ganz Ohr.

Waffe für die Revolverklinge im Spiel: 'Revolver' - Squalls kultige Revolverklinge hat als exklusive Waffe für eben diese Kämpfer ihren großen Auftritt in FFXIV. Stürme mit ihr in die Schlacht ... oder halt nicht. Was auch immer."

"Begleiter im Spiel: Baby-Gremlin - Es gibt nichts Schöneres, als durch unerforschte Landstriche zu ziehen, während ein Baby-Gremlin dir in die Hacken beißt und dich auf Schritt und Tritt beschimpft.

Ätheryten-Ohrring - Ein Ohrring, der den Ätheryten nachempfunden ist, die man in jeder Stadt im Land findet. Gewährt 30 Prozent zusätzliche Routine bis zu Stufe 70, wenn er getragen wird. Da die digitalen Spielgegenstände vor der Veröffentlichung zugestellt werden, kann jeder, der Shadowbringers vorbestellt, den Ätheryten-Ohrring dazu einsetzen, um vor dem Launch am 2. Juli noch seine Klassen auf Stufe 70 zu bringen.

Früher Zugriff - Früher Zugriff erlaubt es Nutzern, Shadowbringers ab dem 28. Juni1 zu spielen, einige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung."

Die dritte Erweiterung Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers wird am 2. Juli 2019 für PC und PS4 veröffentlicht. Vorbestellungen können ab dem 6. Februar 2019 getätigt werden.Beim Fan-Festival in Paris hat Producer & Director Naoki Yoshida außerdem eine erweiterte Version des Shadowbringers-Ankündigungstrailers gezeigt, den Job "Revolverklinge" (Krieger in der Rolle des Verteidigers) und ein neues spielbares Volk (Viera: ein leichtfüßiges Volk mit hasengleichen, langen Ohren) angekündigt. Als Nachfolger der "Rückkehr nach Ivalice" Allianz-Raid-Serie wurde "YoRHa: Dark Apocalypse" vorgestellt - ein Inhalt, der in Zusammenarbeit mit den Gastentwicklern Yosuke Saito (Square Enix Producer) und Yoko Taro (Spieldesigner) erstellt wurde. Beide leiteten die Entwicklung der NieR-Serie. Des Weiteren wird man instanzierte Dungeons zusammen mit wohlbekannten Nicht-Spieler-Charakteren in Angriff zu nehmen - ausschließlich Dungeons, die mehr als vier Gruppenmitglieder benötigen.In Paris angekündigte Shadowbringers-Inhalte:Auch die Collector's Edition ist vorgestellt worden:Vorbestellungen für Shadowbringers sind über den Square Enix Store ab dem 6. Februar erhältlich. Jeder, der eine Vorbestellung tätigt, bekommt außerdem die folgenden digitalen Spielgegenstände, welche ab dem 1. März 2019 um 9 Uhr zugestellt werden:Last but not least wird die Final Fantasy 14 Online Starter Edition für PC - inklusive 30 Tage Spielzeit - allen Mitgliedern von Twitch Prime vom 4. Februar 2019 bis 3. Mai 2019 zur Verfügung stehen.