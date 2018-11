Marble It Up!: Geistiger Marble-Madness- und Marble-Blast-Nachfolger rollt auf PC und Mac - 4Players.de

Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac) Screenshot - Marble It Up! (Mac)

Die Indie-Studios Bad Habit Productions, The Engine Company, Alvios, Arcturus Interactive sowie Shapes And Lines haben ihren geistigen Marble-Madness- und Marble-Blast-Nachfolger Marble It Up! am 16. November 2018 für PC und Mac veröffentlicht. Auf Nintendo Switch ist das Murmelspiel bereits seit Ende Oktober erhältlich , Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sind in Arbeit. Auf Steam wird noch bis zum 23. November ein Rabatt von 15 Prozent auf den Verkaufspreis von 16,79 Euro gewährt. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC