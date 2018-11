Breach: Early-Access-Start des kooperativen Action-Rollenspiels im Januar - 4Players.de

QC Games wird Breach, ihr erstes Projekt, im Januar 2019 in den Early Access auf Steam schicken. Nach der kostenpflichtigen Early-Access-Phase soll das Spiel im Sommer 2019 als Free-to-play-Titel an den Start gehen.Breach ist ein kooperatives Action-Rollenspiel, das aus der Verfolgerperspektive gespielt wird. Durch ein "freies Klassensystem" wird man seinen Helden sowie den Antagonisten (Veil Demon) anpassen können. Man wird alleine (mit computergesteuerten Gegnern) bzw. mit bis zu vier Spielern gegen eine Invasion aus Dämonen und Fabelwesen kämpfen. Die Feinde werden vom "Veil Demon" angeführt, der vom Computer oder (optional) von einem Spieler gesteuert werden kann. Der "Veil Demon" ist eine geisterhafte Gestalt und kann beispielsweise Fallen stellen oder Gegner beschwören.Das Konzept erinnert schwer an das eingestellte Shadow Realms von BioWare, was nicht so überraschend ist, da einige ehemalige BioWare-Mitarbeiter an dem Projekt beteiligt sind.Letztes aktuelles Video: Welcome To The Dungeon Brawl