Breach: Necromancer im Trailer - 4Players.de

QC Games stellt die Necromancer-Klasse aus Breach im Trailer näher vor. Dieser Totenbeschwörer schwingt eine futuristische Sense und kann untote Soldaten herbeirufen und in den Kampf schicken. Breach wird im Januar 2019 in den Early Access auf Steam starten. Vorbesteller-Pakete ab 24,99 Dollar findet man hier . Nach der kostenpflichtigen Early-Access-Phase soll das Spiel im Sommer 2019 als Free-to-play-Titel an den Start gehen.