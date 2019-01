Breach: Die erste Veil-Demon-Klasse ist der Worldshaper - 4Players.de

QC Games zeigt die erste Veil-Demon-Klasse aus Breach im Trailer, und zwar den Worldshaper. Der "Veil Demon" führt die Gegner an und kann vom Computer oder von einem Spieler gesteuert werden. Der "Veil Demon" ist eine geisterhafte Gestalt und kann beispielsweise Fallen stellen oder Gegner beschwören.Der Dämon kann nicht getötet werden, daher müssen die Spieler während des gesamten Levels mit seiner Präsenz leben. Als Worldshaper kann man beispielsweise giftige Pilzsporen, eine Feuerfläche, einen starken Windstoß oder einen kristallinen Käfig beschwören, um die anderen Spieler an der Ausführung ihrer Aufgabe zu hindern.Die Early-Access-Phase von Breach wird am 17. Januar 2019 für PC auf Steam starten. Bis zum Launch werden auf der offiziellen Webseite noch diverse Vorbesteller-Pakete mit Bonus-Inhalten ab 24,99 Dollar angeboten. Nach der kostenpflichtigen Early-Access-Phase soll das Spiel im Laufe des Jahres als Free-to-play-Titel an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Worldshaper Veil Demon Class TrailerBreach ist ein kooperatives Action-Rollenspiel, das aus der Verfolgerperspektive gespielt wird. Durch ein "freies Klassensystem" wird man seinen Helden sowie den Antagonisten (Veil Demon) anpassen können. Man wird alleine (mit computergesteuerten Mitstreitern) bzw. mit bis zu vier Spielern gegen eine Invasion aus Dämonen und Fabelwesen kämpfen. Die Feinde werden vom "Veil Demon" angeführt, der vom Computer oder (optional) von einem Spieler gesteuert werden kann. Der "Veil Demon" ist eine geisterhafte Gestalt und kann beispielsweise Fallen stellen oder Gegner beschwören. Unseren Ersteindruck des Spiels findet ihr hier