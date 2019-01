Breach: Early-Access-Start des kooperativen Action-Rollenspiels - 4Players.de

Roadmap für die Early-Access-Phase

Breach von QC Games ist in den Early Access auf Steam gestartet. Unterschiedliche Pakete von 20,99 Euro bis 84,99 Euro können gekauft werden. Die ersten Nutzerreviews des kooperativen Action-Rollenspiels fallen "Ausgeglichen" aus (57 Prozent von 77 Nutzerreviews sind "positiv"). Hauptsächlich werden der magere Umfang, das generische Design, die verbesserungsbedürftige Balance und die spürbar langatmige Free-to-play-Ausrichtung bemängelt, schließlich soll Breach nach der Early-Access-Phase ein Free-to-play-Titel werden.Im Verlauf der Early-Access-Phase sollen neue Klassen, Karten, Gegner, Spielmodi und Story-Quests folgen.Letztes aktuelles Video: Welcome to Breach - Steam Early AccessBreach ist ein kooperatives Action-Rollenspiel, das aus der Verfolgerperspektive gespielt wird. Durch ein "freies Klassensystem" wird man seinen Helden sowie den Antagonisten (Veil Demon) anpassen können. Man wird alleine (mit computergesteuerten Mitstreitern) bzw. mit bis zu vier Spielern gegen eine Invasion aus Dämonen und Fabelwesen kämpfen. Die Feinde werden vom "Veil Demon" angeführt, der vom Computer oder (optional) von einem Spieler gesteuert werden kann. Der "Veil Demon" ist eine geisterhafte Gestalt und kann beispielsweise Fallen stellen oder Gegner beschwören. Unseren Ersteindruck des Spiels findet ihr hier