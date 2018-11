Oakwood: Prähistorischer Überlebenskampf à la Dino Crisis beginnt Anfang Dezember - 4Players.de

Screenshot - Oakwood (PC) Screenshot - Oakwood (PC) Screenshot - Oakwood (PC) Screenshot - Oakwood (PC) Screenshot - Oakwood (PC) Screenshot - Oakwood (PC)

Breaking Dimensions und Polygon Dust Entertainment, die sich aus Entwicklern von Slender: The Arrival und Valley zusammensetzen, wollen ihr prähistorisches Survival-Horrorspiel Oakwood am 4. Dezember 2018 für PC ( Steam ) veröffentlichen. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf das, was einen in den Wäldern von British Columbia erwartet:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer