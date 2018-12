Civilization 6: Gathering Storm: Die Maori als neue Zivilisation starten auf dem Meer - 4Players.de

Die Maori gehören zu den neuen Zivilisationen in Civilization 6: Gathering Storm . Ihr Anführer ist Kupe. Die Maori-Starteinheiten beginnen das Spiel auf hoher See und erhalten jede Runde Wissenschaft und Kultur, bis sie sich niederlassen. Wenn Sie Ihre erste Stadt gründen, erhalten Sie einen kostenlosen Handwerker und zusätzliche Bevölkerung.Das einzigartige Gebäude der Maori ist das Marae. Es ersetzt das Amphitheater im Theaterplatz. Das Marae bietet für alle Geländefelder der Stadt mit einer passierbaren Geländeart, wie z. B. Schwemmland, Kultur und Glauben und nach der Erforschung der Luftfahrt auch Tourismus. Die Spezialeinheit der Maori ist der Toa. Diese Nahkampfeinheit der Klassik kann auf Hügeln eine Pa-Modernisierung errichten, die einen Verteidigungsbonus bietet und Einheiten heilt, die darauf ihren Zug beenden. Toa können außerdem angrenzende feindliche Einheiten mit ihrem Haka-Kriegstanz schwächen."Die einzigartige Fähigkeit der Maori ist "Mana". Die Maori beginnen mit Segeln und Schiffsbau und gewasserte Einheiten erhalten zusätzliche Kampfstärke und Fortbewegung. Wälder und Regenwald bieten zusätzliche Produktion und Fischerboote zusätzliche Nahrung. Fischerboote nehmen außerdem bei Fertigstellung angrenzende Geländefelder ein."Letztes aktuelles Video: First Look MaoriIn Civilization 6: Gathering Storm werden sich die Entscheidungen, die man im Verlauf des Spiels trifft, auf das Ökosystem der Welt auswirken und die Zukunft des gesamten Planeten beeinflussen. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und Vulkanausbrüche können zum Beispiel die Modernisierungen und Bezirke zerstören. Sie können aber auch das Land erneuern und bereichern. Außerdem können fortschrittliche Technologien erforscht, im Weltkongress verhandelt (Diplomatiesieg) und eine Vielzahl neuer Einheiten, Bezirke, Gebäude und Modernisierungen gebaut werden - sowie sieben neue Weltwunder. Acht weitere Zivilisationen und neun Anführer sind geplant. Civilization 6: Gathering Storm wird am 14. Februar 2019 erscheinen und 39,99 Euro kosten.