Civilization 6: Gathering Storm: Kanada als neue Zivilisation favorisiert kalte Gefilde - 4Players.de

Kanada gehören zu den neuen Zivilisationen im Add-on Civilization 6: Gathering Storm . Ihr Anführer ist Wilfrid Laurier. Im Gegensatz zu anderen Zivilisationen kann Kanada "kalte Geländefelder" besser nutzen. So sinken die Kosten für den Kauf von Schnee- und Tundra-Geländefeldern und die Extraktion verbrauchbarer Ressourcen wie Eisen verdoppelt sich auf Schnee- und Tundra-Geländefeldern. Bauernhöfe können auf Tundra und, nach der Erforschung des Bauwesens, auch auf Tundra-Hügeln gebaut werden. Die einzigartige Modernisierung Kanadas ist die Eissporthalle. Sie kann nur auf Tundra oder Schnee gebaut werden (einmal pro Stadt). Sie bringt Anziehungskraft und Annehmlichkeiten - plus Kultur für angrenzende Schnee- und Tundra-Geländefelder.Die Spezialeinheit ist der Mounty. Die leichte Kavallerieeinheit kann einen Nationalpark erschaffen und erhält einen Kampfstärkebonus, wenn sie in der Nähe eines Nationalparks kämpft. Die einzigartige Fähigkeit ist "Vier Gesichter des Friedens". Kanada kann keinen Überraschungskrieg erklären oder dessen Ziel sein. Die Zivilisation erhält zusätzliche Gunst für den erfolgreichen Abschluss eines Notfalls und basierend auf ihrem Tourismus.Letztes aktuelles Video: First Look CanadaIn Civilization 6: Gathering Storm werden sich die Entscheidungen, die man im Verlauf des Spiels trifft, auf das Ökosystem der Welt auswirken und die Zukunft des gesamten Planeten beeinflussen. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und Vulkanausbrüche können zum Beispiel die Modernisierungen und Bezirke zerstören. Sie können aber auch das Land erneuern und bereichern. Außerdem können fortschrittliche Technologien erforscht, im Weltkongress verhandelt (Diplomatiesieg) und eine Vielzahl neuer Einheiten, Bezirke, Gebäude und Modernisierungen gebaut werden - sowie sieben neue Weltwunder. Acht weitere Zivilisationen und neun Anführer sind geplant. Civilization 6: Gathering Storm wird am 14. Februar 2019 erscheinen und 39,99 Euro kosten.