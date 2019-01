Civilization 6: Gathering Storm: Mit Gold und Glauben in der Wüste: Mali als neue Zivilisation - 4Players.de

Mali gehört zu den neuen Zivilisationen im Add-on Civilization 6: Gathering Storm . Ihr Anführer ist Mansa Musa, der wohl reichste Mann, der jemals lebte. Obwohl Wüstenvölker oftmals nur langsam wachsen, wird der Fokus von Mali auf Gold und Kaufkraft dabei helfen, in dem Strategiespiel gegen andere Zivilisationen anzukommen.Die einzigartige Fähigkeit der Zivilisation heißt "Lieder der Jeli". Stadtzentren erhalten zusätzliche Nahrung und Glauben für angrenzende Wüsten- und Wüstenhügel-Geländefelder. Die Produktion von Minen ist zwar geringer, aber dafür bringen sie Gold ein. Gebäude im Handelszentrum können mit Glauben gekauft werden. Der Spezialbezirk ist der Suguba, der das Handelszentrum ersetzt. Durch diesen Bezirk erhält die Stadt einen Rabatt auf den Kauf mit Glauben und Gold und bietet einen Bonus für angrenzende Flüsse und Heilige Stätten. Die Mandekalu-Kavallerie die einzigartige Einheit. Diese Mittelalter-Einheit erhält durch Kampfsiege Gold und bietet Schutz für Händler in der Nähe. Mansa Musas einzigartige Fähigkeit ist "Sahel-Händler." In einem Goldenen Zeitalter wird die Handelswegkapazität erhöht und Handelswege erhalten zusätzliches Gold für jedes Wüsten-Geländefeld in der Ursprungsstadt.Letztes aktuelles Video: First Look MaliIn Civilization 6: Gathering Storm werden sich die Entscheidungen, die man im Verlauf des Spiels trifft, auf das Ökosystem der Welt auswirken und die Zukunft des gesamten Planeten beeinflussen. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und Vulkanausbrüche können zum Beispiel die Modernisierungen und Bezirke zerstören. Sie können aber auch das Land erneuern und bereichern. Außerdem können fortschrittliche Technologien erforscht, im Weltkongress verhandelt (Diplomatiesieg) und eine Vielzahl neuer Einheiten, Bezirke, Gebäude und Modernisierungen gebaut werden - sowie sieben neue Weltwunder. Acht weitere Zivilisationen und neun Anführer sind geplant. Civilization 6: Gathering Storm wird am 14. Februar 2019 erscheinen und 39,99 Euro kosten.