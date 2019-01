Civilization 6: Gathering Storm: Mit Großwesir, Basar und Belagerungsbonus: Die Osmanen als neue Zivilisation - 4Players.de

Zu den neuen Zivilisationen im Add-on Civilization 6: Gathering Storm gehören die Osmanen, die von Süleyman angeführt werden. Süleymans einzigartige Fähigkeit ist "Großwesir". Der Großwesir schaltet einen einzigartigen Gouverneur (Ibrahim) mit seinem eigenen Beförderungsbaum frei. Er ist der einzige Gouverneur, der in einer anderen Zivilisation etabliert werden kann. Ibrahim schaltet auch die Janitschare frei. Sie ersetzen die Musketiere, sind stärker, günstiger zu bauen und beginnen mit einer kostenlosen Beförderung, aber die Rekrutierung verbraucht einen Einwohner der Stadt, in der er trainiert wurde.Das einzigartige Bauwerk ist der Große Basar. Der Basar ersetzt die Bank im Handelsdistrikt und fügt zusätzliche Annehmlichkeiten und strategische Ressourcen hinzu. Die einzigartige Einheit sind die Berber-Korsaren. Diese "Marine-Räuber" ersetzen den Freibeuter und können früher gebaut werden. Küstenraubzüge der Berber-Korsaren kosten keine Fortbewegungspunkte. Die einzigartige Fähigkeit der Osmanen ist "Urbans Kanone". Sie können schneller Belagerungseinheiten erstellen und alle Belagerungseinheiten verfügen über zusätzliche Kampfstärke. Eroberte Städte verlieren keine Einwohner und profitieren von Boni für Annehmlichkeiten und Loyalität, während sie unter der Kontrolle der Osmanen stehen.Letztes aktuelles Video: First Look OttomansIn Civilization 6: Gathering Storm werden sich die Entscheidungen, die man im Verlauf des Spiels trifft, auf das Ökosystem der Welt auswirken und die Zukunft des gesamten Planeten beeinflussen. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und Vulkanausbrüche können zum Beispiel die Modernisierungen und Bezirke zerstören. Sie können aber auch das Land erneuern und bereichern. Außerdem können fortschrittliche Technologien erforscht, im Weltkongress verhandelt (Diplomatiesieg) und eine Vielzahl neuer Einheiten, Bezirke, Gebäude und Modernisierungen gebaut werden - sowie sieben neue Weltwunder. Acht weitere Zivilisationen und neun Anführer sind geplant. Civilization 6: Gathering Storm wird am 14. Februar 2019 erscheinen und 39,99 Euro kosten.