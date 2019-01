Civilization 6: Gathering Storm: Phönizien dehnt sich schnell entlang einer Küste aus - 4Players.de

Zu den neuen Zivilisationen im Add-on Civilization 6: Gathering Storm gehört auch Phönizien - angeführt von Dido. Phönizien ist eine flexible Zivilisation, die sich schnell entlang einer Küste ausdehnen kann. Mit Didos Spezialfähigkeit "Gründerin von Karthago" kann die Hauptstadt jederzeit verlagert werden, sofern ein Kothon (Hafen) in der jeweiligen Stadt errichtet wurde. Außerdem erhöht der Regierungsplatz die Handelswegkapazität und bietet zusätzliche Produktion für Bezirke in dieser Stadt.Phöniziens einzigartige Fähigkeit heißt Mittelmeerkolonien: "Beginnt das Spiel mit dem Heureka der Schrift-Technologie. Küstenstädte, die von den Phöniziern gegründet wurden und sich auf dem gleichen Kontinent wie die phönizische Hauptstadt befinden, sind zu 100 % loyal. Gewasserte Siedler erlangen zusätzliche Fortbewegung und Sichtweite. Für Siedler gelten keine zusätzlichen Fortbewegungskosten für das Wassern und Ausschiffen."Der einzigartige Bezirk ist der Kothon. Er ersetzt den Hafen und gewährt Produktion für Marineeinheiten und Siedler in dieser Stadt. Außerdem regenerieren sich alle verwundeten Marineeinheiten innerhalb der Stadtgrenzen vollständig in einer Runde. Die Bireme ist die einzigartige Einheit. Diese antike Marineeinheit ist schneller und stärker als die Galeere. Sie bietet auch Schutz für Händler-Einheiten im Umfeld.Letztes aktuelles Video: First Look PhoeniciaIn Civilization 6: Gathering Storm werden sich die Entscheidungen, die man im Verlauf des Spiels trifft, auf das Ökosystem der Welt auswirken und die Zukunft des gesamten Planeten beeinflussen. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und Vulkanausbrüche können zum Beispiel die Modernisierungen und Bezirke zerstören. Sie können aber auch das Land erneuern und bereichern. Außerdem können fortschrittliche Technologien erforscht, im Weltkongress verhandelt (Diplomatiesieg) und eine Vielzahl neuer Einheiten, Bezirke, Gebäude und Modernisierungen gebaut werden - sowie sieben neue Weltwunder. Acht weitere Zivilisationen und neun Anführer sind geplant. Civilization 6: Gathering Storm wird am 14. Februar 2019 erscheinen und 39,99 Euro kosten.