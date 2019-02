Civilization 6: Gathering Storm: Eleonore von Aquitanien kann England und Frankreich anführen - 4Players.de

Mit Eleonore von Aquitanien gibt es in Civilization 6: Gathering Storm erstmalig eine Anführerin, die an der Spitze zweier verschiedener Zivilisationen stehen kann: England und Frankreich. Eleonore, Herzogin von Aquitanien, war von 1137 bis 1152 zunächst Titularkönigin von Frankreich, gefolgt von England von 1154 bis 1189."Große Werke in Eleonores Städten verursachen in fremden Städten in der Nähe einen Loyalitätsverlust in jeder Runde. Eine Stadt, die eine andere Zivilisation wegen Loyalitätsverlust verlässt und derzeit die meiste Loyalität pro Runde von Eleonores Zivilisation erhält, überspringt den Schritt der freien Stadt, um sich direkt dieser Zivilisation anzuschließen."Eleonore ist eine Hauptkanditatin für einen Kultursieg. Sie ist die erste Anführerin in der Civilisation-Franchise, die in zwei verschiedenen Zivilisationen eingesetzt werden kann: "Wenn ihr mit Eleonore Frankreich anführen wollt, wird euer Bonus zu gebauten Wundern sehr hilfreich sein, wenn ihr Große Werke sammelt und euren Loyalitätsdruck erhöht. Wenn ihr mit Eleonore England anführen wollt, werden durch die Konvertierung von Städten rund um den Globus noch mehr Ressourcen hinzugefügt und eure 'Werkstatt der Welt' erhält Macht."Letztes aktuelles Video: First Look Eleanor of AquitaineIn Civilization 6: Gathering Storm werden sich die Entscheidungen, die man im Verlauf des Spiels trifft, auf das Ökosystem der Welt auswirken und die Zukunft des gesamten Planeten beeinflussen. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und Vulkanausbrüche können zum Beispiel die Modernisierungen und Bezirke zerstören. Sie können aber auch das Land erneuern und bereichern. Außerdem können fortschrittliche Technologien erforscht, im Weltkongress verhandelt (Diplomatiesieg) und eine Vielzahl neuer Einheiten, Bezirke, Gebäude und Modernisierungen gebaut werden - sowie sieben neue Weltwunder. Acht weitere Zivilisationen und neun Anführer sind geplant. Civilization 6: Gathering Storm wird am 14. Februar 2019 erscheinen und 39,99 Euro kosten.