Bendy And The Ink Machine: Horror-Abenteuer im Retro-Cartoon-Stil auf PS4, Xbox One und Switch gestartet - 4Players.de

Screenshot - Bendy And The Ink Machine (PS4) Screenshot - Bendy And The Ink Machine (PS4) Screenshot - Bendy And The Ink Machine (PS4) Screenshot - Bendy And The Ink Machine (PS4) Screenshot - Bendy And The Ink Machine (PS4) Screenshot - Bendy And The Ink Machine (PS4) Screenshot - Bendy And The Ink Machine (PS4) Screenshot - Bendy And The Ink Machine (PS4) Screenshot - Bendy And The Ink Machine (PS4)

Die Joey Drew Studios, Rooster Teeth Games und Maximum Games haben das bereits für PC, Mac und Linux erhältliche Cartoon-Horror-Adventure Bendy And The Ink Machine am 20. November 2018 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Im PlayStation Store schlägt der Download mit 24,99 Euro, im Xbox Games Store mit 28,99 Euro und im eShop mit 29,99 Euro zu Buche. Hier ein kleiner Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer