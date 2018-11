Monster Hunter (Kinofilm): Sony präsentiert noch keine Monster, aber erste Hunter und Infohäppchen - 4Players.de

Screenshot - Monster Hunter (Kinofilm) (Alle)

Wie facht man am besten das Interesse an einer Videospiel-Verfilmung an? in Sonys Augen mit einem einsamen Screenshot, der auf dem US-amerikanischen Twitter-Auftritt des Unternehmens gepostet wurde. Darauf zu sehen sind bislang nur zwei Jäger, die allerdings sehr entschlossen durch den südafrikanischen Wüstensand (Filmschauplatz "Wildspire Waste") rennen und sich auch nicht von schwerem Gepäck entmutigen lassen.Gespielt werden sie von Milla Jovovich (Artemis, eine neue Figur) und Tony Jaa (der "Jäger"), die laut Dualshockers.com mittlerweile längere Dreharbeiten hinter sich haben. Der Film zu Capcoms erfolgreicher Videospiel-Serie soll demnach viele aus den Vorbildern bekannte Charaktere aufbieten. Regisseur Paul W.S. Anderson bezeichne sich zudem als Fan der Reihe. Laut ign.com wird Artemis zum "Avatar des Publikums, ihr Weg in diese Welt", deren Rüstung u.a. dem "Odogaron Chest Piece" nachempfunden wurde.