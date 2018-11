Spielemarkt: Marktforscher: Der klassische Konsolen-Hardware-Zyklus ist dank PS4 Pro und Xbox One X überholt - 4Players.de

Now, due to the iteratives (Pro and X) and bigger consumer response to promotion, we're seeing those normalized curves be no longer useful. Xbox One sales being up so dramatically in its 6th calendar year, for example, or PS4 setting new records. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 20. November 2018

"Highly unpredictable" was a poor word choice. That implies randomness, certainly not the case. Just a higher range of error in forecasting, and allows for far less precision today than in gens past. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 21. November 2018

Der klassische Konsolen-Hardware-Zyklus ist vorüber, mit diesen Worten leitete Mat Piscatella (Marktforscher bei der NPD Group) seine Kurzzusammenfassung der Oktober-Verkaufscharts in den USA ein. Im Anschluss präzisierte er seine Aussage und meinte, dass die iterativen Konsolen-Upgrades, also die PlayStation 4 Pro und die Xbox One X, den traditionellen Konsolen-Zyklus aufgebrochen hätten. Aber auch Rabatt-Aktionen würden dazu beitragen, dass sich die Xbox One fünf Jahre nach der Markteinführung so gut verkaufen wie nie zuvor und die PlayStation 4 ebenfalls Rekorde brechen würde. Die etablierten Prognosemodelle für Hardwareverkäufe würden diese Entwicklung nicht mehr abdecken.Mat Piscatella erklärte: "Die Ausklingcharakteristik [decay curve] für den Hardwareverkauf folgte früher einer Normalverteilung. Es gab sehr vorhersehbare Veränderungen von Jahr zu Jahr. Alles, was man wirklich brauchte, waren die Verkaufsdaten einer neuen Konsole im ersten Jahr und man konnte anhand der historischen Verlaufsdaten vorhersagen, wie die 5- bis 7-jährige Kurve aussehen würde, und zwar ziemlich genau.""Aufgrund der Iterationen (Pro und X) und der höheren Resonanz der Verbraucher auf Werbeaktionen sehen wir nun, dass diese normalisierten Kurven nicht mehr nützlich sind. So sind die Xbox-One-Verkäufe zum Beispiel im 6. Kalenderjahr dramatisch gestiegen oder auch die PS4 setzt neue Rekorde. ""Die ersten Jahre des Konsolen-Lebenszyklus sahen normalisiert aus, aber jetzt? Im Grunde genommen hat man eine Kurve, die in den ersten vier Jahren einer Normalverteilung folgt und dann ist es so, als hätte ein Kind einen Buntstift genommen und einfach angefangen, die gewünschten Linien zu zeichnen. Alles ist sehr unvorhersehbar.""Sehr unvorhersehbar" bezieht sich auf die erwartete Fehlerquote im Rahmen einer Prognose der Hardwareverkäufe (in Abgrenzung zur Zufälligkeit).