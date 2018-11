Spielemarkt: Marktprognose für 2019: Nintendo Switch wird PlayStation 4 und Xbox One schlagen - 4Players.de

Bisherige und prognostizierte Verkäufe von Videospielkonsolen

Die Marktforscher von Strategy Analytics sind der Ansicht, dass Nintendo die Führungsposition bei Videospielkonsolen im Jahr 2019 erstmals seit 2009 wieder übernehmen wird. In der globalen Marktprognose für Spielkonsolen wird vorhergesagt, dass Nintendo 2019 weltweit 17,3 Millionen Switch-Konsolen verkaufen wird. Sony wird mit 17,1 Mio. PS4-Konsolen (inkl. PS4 Pro) knapp dahinter liegen. Die Xbox One soll sich zehn Millionen Mal verkaufen.Der gesamte Konsolenmarkt hat sich 2018 gut entwickelt, heißt es weiter. Es wurden weltweit 46,1 Millionen Geräte verkauft - das höchste Niveau seit 2010. Weiter aufgeschlüsselt wurden die Angaben leider nicht. Der globale Einzelhandelsumsatz des Spielkonsolengeschäfts wird für 2018 auf 15,4 Milliarden Dollar geschätzt (Anstieg um 7,6 Prozent). Auch der Anteil der Haushalte mit Videospielkonsolen ist in den letzten Jahren wieder gestiegen: 45 Prozent der nordamerikanischen Haushalte und 20 Prozent der westeuropäischen Haushalte verfügen inzwischen über mindestens eine Konsole.Für 2019 wird allerdings ein Umsatzrückgang von zehn Prozent erwartet, da Liefermengen und Preise sinken - schließlich bereiten sowohl Microsoft als auch Sony die nächste Konsolen-Generation vor. Auch Switch-Hardware-Upgrades werden in dem Bericht erwähnt. Bis 2023 soll der Umsatz aber wieder auf das Niveau von 2018 zurückkehren.David Watkins (Director bei Strategy Analytics) kommentierte: "Entgegen einiger Erwartungen ist der globale Markt für TV-Spielkonsolen weiterhin in einem gesunden Zustand. Viele Experten haben ihn im Laufe der Jahre abgeschrieben, aus Gründen, die von der Entstehung von Cloud-Gaming über die Dominanz mobiler Geräte bis hin zur Einführung von Virtual Reality reichen, aber das Marktsegment weigert sich zu sterben. Tatsächlich gibt es ein Argument für die anhaltende Attraktivität der TV-Spielkonsole, die jetzt in ihrem sechsten Jahrzehnt angekommen sind, und zwar, zeigen sie weiterhin die Schwächen und die Grenzen alternativer Spieleplattformen auf".Chirag Upadhyay (Senior Analyst bei Strategy Analytics) fügte hinzu: "Die Upgrade-Zyklen für Konsolen werden fortgesetzt und der Dreikampf zwischen Sony, Microsoft und Nintendo, der nun seit fast zwei Jahrzehnten tobt, zeigt keine Anzeichen sich abzuschwächen, da jeder Plattforminhaber seine Pläne für Updates und neue Generationen erörtert. In Partnerschaft mit den Entwicklern und angetrieben von den ständig steigenden Erwartungen der Verbraucher erwarten wir von diesen Plattforminhabern, dass sie noch viele weitere Jahre lang die Grenzen des Gaming-Erlebnisses auf den großen Bildschirmen weiter ausloten werden."