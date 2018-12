Spielemarkt: Jahresrückblick 2018: Weltweiter Spieleumsatz, Presse-Berichterstattung und rasante Rabatte - 4Players.de

Das Branchen-Magazin GamesIndustry.biz wirft mit einer Infografik einen Blick zurück auf das Spielejahr 2018. Weltweit wird der Gesamtumsatz auf 134,9 Mrd. Dollar taxiert - eine Steigerung um 10,9 Prozent im Vergleich vom Vorjahr. Es wurden nur Spiele und keine Hardware berücksichtigt. 47 Prozent des Gesamtumsatzes (63,2 Mrd. Dollar) entfällt auf den Mobile-Markt, also auf Smartphone-Spiele (50 Mrd. Dollar) und Tablet-Spiele (13,2 Mrd. Dollar), vor allem Smartphone-Games haben mit 14,2 Prozent im Vorjahresvergleich zugelegt. Im Konsolen-Bereich wurden 38,3 Mrd. Dollar umgesetzt (+15,2 Prozent im Vergleich zu 2017). Der PC-Sektor liegt bei 33,4 Mrd. Dollar und wuchs um 3,2 Prozent. Abwärts ging es hingegen für den Browsergames-Teilbereich der PC-Sparte, und zwar um fast 15 Prozent auf 4,3 Mrd. Dollar.Die PR-Agentur ICO Partners ermittelte (vom 1. Januar bis zum 29 November 2018), dass die meiste Presse-Berichterstattung in diesem Jahr über Fortnite erfolgte. Fast 70.000 Artikel wurden gezählt. Auf den weiteren Plätzen landen Playerunknown's Battlegrounds Red Dead Redemption 2 und God of War Folgende Datenquellen werden von GamesIndustry.biz aufgeführt: Newzoo (Global games market value, Boxed vs digital), UKIE/GfK Chart-Track: UK boxed games sales, IHS Markit (Days until digital discount), ICO Partners (Most covered games), Apptopia (Mobile top fives) und Fancensus (Top influencers, Top games by Twitter retweets). Die Datengrundlage umfasst allerdings nicht das komplette Jahr (Stand: 17. Dezember 2018).