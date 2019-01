Spielemarkt: Weltweiter Umsatz mit Computer- und Videospielen übertrifft Filmindustrie und Streaming-Dienste - 4Players.de

Der weltweite Umsatz mit Computer- und Videospielen erreichte 2018 mit 43,8 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand (18 Prozent mehr als in den Vorjahren). Damit übertrafen die durch Computer- und Videospiele generierten Umsätze die prognostizierten globalen Einnahmen der Filmindustrie an den Kinokassen; gemäß Daten der Entertainment Software Association (ESA) und der NPD Group via TechCrunch . Vorläufige Indikatoren deuten darauf hin, dass die Einnahmen aus dem Ticketverkauf an den Kinokassen 41,7 Milliarden Dollar erreichen würden (BoxOffice), so die comScore-Daten von Deadline Hollywood . Filmverkäufe auf DVD, Blu-ray und VOD wurden aber nicht berücksichtigt. Den Streaming-Diensten wird ein weltweiter Umsatz in Höhe von 28,8 Mrd. Dollar bescheinigt ( via Multichannel News ).Wobei diese Vergleiche hinken, da zwei unterschiedliche Mediensysteme (interaktiv vs. nicht-interaktiv) mit völlig unterschiedlichen Preismodellen (mehrmalige Nutzung vs. einmalige Nutzung) miteinander verglichen werden. Zudem ist in den Umsatzzahlen für Computer- und Videospiele auch der Hardware-Absatz von Konsolen und Zubehör enthalten. Wird nur der Software-Absatz inkl. Abos und Ingame-Verkäufen betrachtet, ist von 35,8 Mrd. Dollar die Rede (Hardware: 7,5 Mrd. Dollar).Erst kürzlich teilte Netflix-Chef Reed Hastings in einem Schreiben an die Aktionäre mit, dass Fortnite von Epic Games eine größere Bedrohung für das Geschäft des Streamingdienstes als HBO (Fernsehprogrammanbieter) von TimeWarner sei. "Wir konkurrieren stärker mit Fortnite als mit HBO (und verlieren dagegen)", heiß es. "Als YouTube im Oktober für ein paar Minuten weltweit ausfiel, stiegen unsere Zuschauerzahlen und Anmeldungen in dieser Zeit deutlich an... Es gibt Tausende von Konkurrenten in diesem stark fragmentierten Unterhaltungsmarkt (...)".Stanley Pierre-Louis schreibt in einer Erklärung (ESA-Präsident und CEO). "Überall in den USA gehören Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und in den verschiedensten Lebensphasen zu den leidenschaftlichsten Videospielern und Fans. Interaktives Entertainment gilt heute als die einflussreichste Form der Unterhaltung in Amerika."