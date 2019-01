Spielemarkt: Steam-Umsatzbeteiligung in Höhe von 30% halten viele Spiele-Entwickler für "nicht gerechtfertigt" - 4Players.de

Nach der gestrigen Ankündigung, dass Metro Exodus nur wenige Wochen vor dem Verkaufsstart aus dem Angebot von Steam entfernt und als zeitexklusives Spiel im Epic Games Store präsentiert wurde ( wir berichteten ), rückt eine kürzlich publizierte Umfrage unter 4.000 Entwicklern im Rahmen der "Game Developers Conference" wieder in den Blickpunkt.In der jährlich durchgeführten Umfrage (" State of the Game Industry " via GamesIndustry ) sagten lediglich sechs Prozent der befragten Spiele-Entwickler, dass sie den Anteil, den Valve Software als Plattform- und Service-Nutzungsgebühr auf Steam erheben würde, für "gerechtfertigt" halten. 32 Prozent der Befragten meinten, dass sie Valves Anteil für "nicht gerechtfertigt" halten - 27 Prozent antworteten mit "wahrscheinlich nicht". 17 Prozent entschieden sich für "Vielleicht". 17 Prozent wollten lieber nicht antworten. Die Umfrage wurde vom 27. November bis 19. Dezember 2018 durchgeführt. Normalerweise erhält Valve Software einen Umsatzanteil in Höhe von 30 Prozent für auf Steam veröffentlichte Titel; im Discord-Store und im Epic Games Store fällt dieser Anteil niedriger aus. Kurz nach Umfragebeginn reduzierte Valve Software die Umsatzbeteiligung für besonders erfolgreiche Spiele.Abgesehen von der negativen Stimmung in diesem Belang war Steam die beliebteste PC/Mac-Verkaufsplattform der befragten Entwickler (Mehrfachnennungen waren möglich). 47 Prozent der Befragten verkaufen ihre Spiele dort. Der zweitbeliebteste Weg, um die eigenen Spiele an die Kunden zu bringen, war der direkte Verkauf über ihre eigene Website (26 Prozent). Publisher-eigene Plattformen wie Origin (EA) oder Battle.net (Activision) wurden von 18 Prozent der Befragten genutzt. Weitere Angaben: Itch.io (18 Prozent), Humble (17 Prozent), GOG (14 Prozent) und Discord (6 Prozent).Außerdem wurde in der Umfrage erhoben, von welchen Plattformen bzw. von welchen Stores die Entwickler die meisten ihrer Einnahmen erzielen würden. Von den Entwicklern, die ihre Spiele u. a. bei Steam verkaufen, berichteten 55 Prozent, dass der Steam-Shop 75 Prozent oder mehr ihrer Verkäufe ausmachen würde. Entwickler, die GOG, Discord, Humble und Kartridge nutzen, berichten, dass diese Plattformen nur wenig zum Umsatz beitragen würden - meist nur einstellige Prozentsätze. Hohe Umsatzanteile fallen ebenfalls bei Publisher-eigenen Vertriebsplattformen, der eigenen Webseite und auf Itch.io an, aber die Dominanz von Steam in diesem Bereich auch deutlich.