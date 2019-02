Spielemarkt: Chefs von Activision und EA verdienen mehr als das 300-fache des Durchschnittslohns ihrer Mitarbeiter - 4Players.de

Die Chefs von Activision Blizzard und Electronic Arts gehören zu den "am meisten überbezahlten CEOs" der Vereinigten Staaten. In einer jährlichen Analyse (via GamesIndustry ) der gemeinnützigen Stiftung As You Sow , deren Aufgabe es ist, die soziale Verantwortung der Unternehmen zu fördern, wurde das Gehalt der Führungspersonen geschätzt und ins Verhältnis zu dem "durchschnittlichen" Gehalt (Median) der Arbeiter des Unternehmens gesetzt. Bei der Berechnung wurden auch die Stimmen der Aktionäre für das Gehaltspaket des CEOs und der "Total Shareholder Return" berücksichtigt. Die Überbezahlung ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Gehalt und dem errechneten Gehalt auf Basis der Leistung/Performance des Unternehmens bzw. des Chefs.Gemäß dieser Methodik verdiente Bobby Kotick von Activision Blizzard 28.698.375 Dollar im vergangenen Jahr - 306 Mal mehr als der durchschnittliche Activision-Mitarbeiter. 92 Prozent der Aktionäre stimmten für das Gehaltspaket des Chefs. As You Sow schätzt, dass es sich um eine "Überbezahlung" von 12.835.277 Dollar handelt. Demnach hätte sein Gehalt basierend auf seiner und der Performance des von ihm geleiteten Unternehmens 15.863.098 Dollar und nicht 28.698.375 Dollar betragen sollen. Kürzlich hatte das Unternehmen angekündigt, dass über 800 Stellen abgebaut werden sollen ( wir berichteten ).Die Überbezahlung von Andrew Wilson (CEO von Electronic Arts) wird mit 19.673.861 Dollar beziffert. Sein Gehalt betrug 35.728.764 Dollar. 97 Prozent der Aktionäre stimmten für dieses Gehaltspaket. Damit ist sein Gehalt 371 Mal so hoch wie das eines "durchschnittlichen EA-Mitarbeiters". Gemäß As You Sow hätte sein Gehalt 16.054.903 Dollar betragen müssen und nicht 35.728.764 Dollar.Zum Vergleich: Das durchschnittliche Gehaltsverhältnis zwischen einem CEO und einem normalen Mitarbeiter bei den S&P-500-Unternehmen (den größten 500 Unternehmen in den USA) beträgt 142:1. Quelle : The 100 most overpaid CEOs 2019 von As You Sow sortiert nach "Expected CEO Pay based on Performance")