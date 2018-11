Screenshot - Resort Boss: Golf (PC) Screenshot - Resort Boss: Golf (PC) Screenshot - Resort Boss: Golf (PC) Screenshot - Resort Boss: Golf (PC) Screenshot - Resort Boss: Golf (PC)

Entwickler Gus Martin und Publisher Excalibur Games haben einen Golfclub-Manager namens Resort Boss: Golf angekündigt, der am 7. Februar 2019 in den Early Access auf Steam starten und dort in wenigen Monaten den letzten Feinschliff erhalten soll. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer