Alien: Blackout: Xenomorph für unterwegs: Survival-Horror für Android und iOS angekündigt - 4Players.de

Soeben ist Alien: Blackout von FoxNext Games, D3 Go! und Rival Games angekündigt worden. Es ist ein Survival-Horrorspiel für Android (Google Play und Amazon Appstore) sowie iOS-Geräte und somit (leider) kein Nachfolger von Alien: Isolation An Bord einer Weyland-Yutani-Raumstation muss Amanda Ripley versuchen, die Crew in Sicherheit zu bringen und Begegnungen mit dem Alien zu vermeiden - dabei soll man Entscheidungen fällen müssen, die den Ausgang des Spiels dauerhaft verändert können. Die Spieler müssen die begrenzte Energieversorgung der Raumstation nutzen, um eine holografische Karte, Überwachungskameras und Bewegungsmelder mit Strom zu versorgen, während sie versuchen, die Mannschaft zu beschützen und dem Xenomorph aus dem Weg zu gehen. Sieben Levels sollen geboten werden. Ein "erstklassiges und immersives" Alien-Erlebnis wird versprochen.Zu den bisherigen Titeln von D3 GO! gehören Marvel Puzzle Quest und Magic the Gathering - Puzzle Quest. Rival Games ist ein unabhängiger Spieleentwickler aus Turku (Finnland). Das Studio hat Thief of Thieves entwickelt.