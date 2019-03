Crimson Keep: Die Dungeon-Tore haben sich auch auf PS4 und Xbox One geöffnet - 4Players.de

Screenshot - Crimson Keep (PC) Screenshot - Crimson Keep (PC) Screenshot - Crimson Keep (PC) Screenshot - Crimson Keep (PC) Screenshot - Crimson Keep (PC) Screenshot - Crimson Keep (PC) Screenshot - Crimson Keep (PC) Screenshot - Crimson Keep (PC)

Team Crimson und Merge Games haben ihr bereits für PC und Nintendo Switch erschienenes Action-Rollenspiel Crimson Keep am 6. März 2019 auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der offizielle Verkaufspreis beträgt 19,99 Euro. Aktuell kann man sich im PlayStation Store und Microsoft Store allerdings noch einen Rabatt von 20 Prozent auf das Rogue-like-Abenteuer aus der Ego-Perspektive sichern. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerIn der Spielbeschreibung heißt es: "Wage dich hinab in die 'Crimson Keep', ein sich ständig veränderndes Labyrinth voller Monster, Fallen und Schätze. Entdecke die versunkenen Überreste einer alten Burg und befreie sie von dem Bösen in ihrem Inneren. Enthülle Geheimnisse, die dir große Macht verleihen werden - sie könnten deine einzige Hoffnung auf ein Entkommen sein.Crimson Keep ist ein Action-RPG-Adventure, in dem du erkundest, erbeutest und um dein Überleben kämpfst. Wirst du die geheimnisvolle Crimson Keep finden? Wirst du von diesem schrecklichen Ort fliehen können? Oder wirst du den unzähligen Bestien und Grauen, die dort lauern, zum Opfer fallen?"