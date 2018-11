Battle Brothers: Beasts & Exploration: Erste Erweiterung steht in den Startlöchern - 4Players.de

Screenshot - Battle Brothers: Beasts & Exploration (PC) Screenshot - Battle Brothers: Beasts & Exploration (PC) Screenshot - Battle Brothers: Beasts & Exploration (PC) Screenshot - Battle Brothers: Beasts & Exploration (PC) Screenshot - Battle Brothers: Beasts & Exploration (PC)

"Legendäre Orte: Verborgene sagenumwobene Orte locken Abenteurer mit geheimem Wissen, herausfordernden Gegnern und natürlich besonderer Beute.

Neue Gegner: Fünf herausfordernde Bestien mit individuellen Fähigkeiten, die in unterschiedlichen Regionen zu finden sind, sowie drei furchterregende Boss-Gegner, die über kostbare Schätze wachen.

Crafting: Trophäen erschlagener Monster können nun zu Umhängen, Rüstungsverbesserungen für Krieger und Kriegshunde, Schilden, Tränken sowie weiteren Gegenständen verarbeitet werden.

Individualisierte Ausrüstung: Mit dem neuen Armor-Attachment-System lassen sich bestehende Rüstungen mit Umhängen, Schulterplatten und weiteren Upgrades modifizieren. Mit neuen Farbsets können Schilde und Helme in den eigenen Farben erstrahlen.

Neue Waffen und Rüstungen: Eine Vielzahl neuer Waffen und Rüstungen ermöglichen neuartige Spielstile, Taktiken und Strategien.

Neue Aufträge und Events: Mit neuen Aufträgen können die Söldner zur lukrativen Monsterjagd oder Entdeckungsreisen aufbrechen und neue kunstvoll illustrierte Geschichten erleben

Neue Musik: Es gibt zwei neue Tracks, die die Abenteurer in Stimmung bringen

Neue Errungenschaften: Insgesamt 10 neue Errungenschaften können die Spieler auf Steam oder GOG freischalten"

Am 29. November 2018 veröffentlichen die Hamburger Overhype Studios mit Beasts & Exploration die erste Erweiterung für ihr rundenbasiertes Strategie-Rollenspiel Battle Brothers zum Test ). Das 9,99 Euro teure Add-on vergrößert die Spielwelt um ca. 25 Prozent und umfasst ein Armor-Attachment-System. Darüber hinaus wird der DLC zusätzlich in einer Supporter-Edition für 19,98 Euro angeboten (inkl. Banner und passende Schilde). Bereits seit Ende Oktober läuft ein geschlossener Betatest."Mit der Closed Beta konnten wir Beasts & Exploration nochmal gründlich auf Herz und Nieren überprüfen. In erster Linie wollten wir Bugs und Fehler finden sowie das Balancing der neuen Gegner und Mechaniken optimieren. Dabei konnten wir auch das Basisspiel noch einmal komplett polieren", erklärt Firmenmitgründer und Overhype-Geschäftsführer Jan Taaks. "Besonders positiv reagierten unsere Tester neben den neuen Gegnern auch auf die neuen Waffen und besonders auf das Crafting-System mit den zugehörigen Armor Attachments. Zudem wurden die neuen Legendary Locations sehr gelobt, da sie die gesamte Spielwelt mit zusätzlichen Hintergrundinformationen und besonderen Belohnungen bereichern. Unsere Beta-TesterInnen haben sich mit großem Engagement eingebracht und mit ihrem umfangreichen Feedback einen entscheidenden Teil zur Verbesserung des Spiels beigetragen. Dafür sind wir sehr dankbar."Features von Beasts & Exploration im Überblick (laut Hersteller):