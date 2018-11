Energy Cycle Edge: Farbrätsel starten Anfang Dezember auf PS4, Vita, Switch und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Energy Cycle Edge (PS4) Screenshot - Energy Cycle Edge (PS4) Screenshot - Energy Cycle Edge (PS4) Screenshot - Energy Cycle Edge (PS4)

Sometimes You werden ihr farbbasiertes Puzzle-Spiel Energy Cycle Edge am 5. Dezember 2018 für PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop und Xbox Games Store kann der Energy-Cylce-Nachfolger bereits vorbestellt werden, wobei Switch-Käufer ein Rabatt von 15 Prozent erhalten. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer