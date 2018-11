Football Manager 2019 Touch: "Auf das Wesentliche" reduzierte Version für Switch erschienen - 4Players.de

Screenshot - Football Manager 2019 Touch (Switch) Screenshot - Football Manager 2019 Touch (Switch) Screenshot - Football Manager 2019 Touch (Switch) Screenshot - Football Manager 2019 Touch (Switch) Screenshot - Football Manager 2019 Touch (Switch)

"Taktische Varianten: Gehen Sie einen vorgefertigten Weg zum Erfolg mit neuen, handelsüblichen taktischen Voreinstellungen wie 'Gegenpressen', 'Tiki-Taka' und 'Catenaccio'.

Verbessertes Training: Das überarbeitete Trainingsmodul ist nicht nur modernisiert und vereinfacht, sondern zeigt auch realistisch, wie Vereine jüngere Spieler entwickeln und die erste Mannschaft auf das individuelle Spiel und die kommende Saison vorbereiten.

Neue Manager-Anreize: Starten Sie Ihre Karriere mit einer Einführung in die Grundlagen des Managements, die darauf abzielt, neue Führungskräfte zum Erfolg zu führen und zu fördern.

Überarbeitete Benutzeroberfläche: Ein frischer Anstrich und eine Vielzahl kleiner, aber sinnvoller Änderungen sorgen dafür, dass FM19 Touch die am besten aussehende Version des Spiels ist, die je gemacht wurde.

Bundesliga: Die beiden höchsten Ligen des deutschen Fußballs debütieren nun auch im Football Manager 2019 Touch, so dass sowohl die Bundesliga als auch die Zweite Liga über offizielle Vereinsabzeichen, Kits und Spielergesichter sowie die dazugehörigen Trophäen verfügen."

Sports Interactive und Sega Europe haben den Football Manager 2019 Touch für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort als digitaler Download im Nintendo eShop verfügbar (Preis: 39,99 Euro) und verfügt auf Switch ebenfalls über die Bundesliga-Lizenz. Die Fassung für Nordamerika erscheint am 6. Dezember.FM19 Touch ist laut Sega eine "optimierte Football-Manager-Erfahrung", die den Schwerpunkt auf die Kernaspekte des Managements legt (Transfers, Taktik und Spieltag). Der Publisher erklärt: "Football Manager 2019 Touch ist aufs Wesentliche reduziert und lässt dich die besten Fußballvereine der Welt ohne störende Details managen. Wenn du deine Amibitionen gern ausleben willst, aber wenig Zeit hast, ist Touch das richtige Football Manager-Spiel für dich. Es stehen 116 Ligen in 51 Ländern zur Auswahl, darunter erstmals auch die voll lizenzierte 1. und 2. Bundesliga. Deine Rolle ist vielleicht kleiner, deine Auswahl an Vereinen aber nicht.""Mit einer Reihe von Controlleroptionen und einer individuellen Benutzeroberfläche, die für die neue Saison überarbeitet wurde, rast du durch die Saison, überspringst die Abläufe vor dem Spiel und den Medienzirkus, um dich ganz auf das Beste zu konzentrieren - Teamaufstellung und Spieltag. Den Rest kannst du deinem Assistenten überlassen. Sogar Spieltage kannst du mit dem Sofortergebnis-Feature beschleunigen. Heize nur so durch die Saison und sammele Erfolge in der heimischen Liga und darüber hinaus. Wenn lieber miterleben möchtest, wie deine taktische Vision zum Leben erweckt wird, kannst du deine Spiele über die hochgelobte 3D-Engine verfolgen - die jetzt auch von Torlinien- und VAR-Technologie profitiert."Neue und verbesserte Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Trailer