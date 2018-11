Red Dead Online (Beta): Was kann man spielen? - 4Players.de

Ab heute können Besitzer der Ultimate Edition, dann schrittweise weitere und ab Freitag schließlich alle Besitzer von Red Dead Redemption 2 kostenlos an der Beta zum Online-Modus auf PS4 und Xbox One teilnehmen ( wir berichteten ).Was ist enthalten? Rockstar Games verspricht ein strukturell ähnliches, aber stark erweitertes Multiplayer-Konzept im Vergleich zu Red Dead Redemption , das man langfristig mit Inhalten erweitern will. Zunächst beträgt der Dowbload knapp sechs Gigabyte.Man wird als Outlaw im Wilden Westen samt seiner fünf Staaten unterwegs sein, aber im Gegensatz zum Hauptspiel einen eigenen männlichen oder weiblichen Charakter erstellen und seine Fähigkeiten entwickeln können. Danach kann man alleine oder mit Gefährten losziehen, wobei man Banden mit bis zu sieben Leuten gründen kann. Die können sich ähnlich wie in der Kampagne um ein eigenes Camp versammeln, um ihre Ausrüstung zu managen, zu kochen etc.Zwar wird es Kämpfe und Ereignisse geben, in denen Banden in kleineren oder größer angelegten Gefechten gegeneinander antreten und auch ihre Verstecke angreifen, aber man wird auch Städte erkunden, Missionen von Nichtspieler-Charakteren annehmen, Schätze suchen sowie Tiere jagen und fischen können.Wir sind gespannt, wie sich der Online-Modus spielt und werden einen separaten Test anbieten. Rockstar Games hat allerdings noch keinen Termin für die Veröffentlichung der finalen Version bekannt gegeben.