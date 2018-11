Red Dead Online (Beta): "Early Access" des Multiplayer-Western startet mit technischen und inhaltlichen Problemen - 4Players.de

Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4) Screenshot - Red Dead Online (Beta) (PS4)

Abgesehen davon sollte Rockstar dringend über ein besseres Sanktionieren oder ein komplettes Deaktivieren von Spielern nachdenken, die einfach alles und jeden über den Haufen schießen, so dass man manchmal kaum zum Startpunkt einer Mission kommt. Es wäre schade, wenn dieses Chaos den prinzipiell sehr stimmungsvollen Multiplayer-Modus langfristig entwerten würde, denn so geht jegliches Rollenspiel-Potenzial verloren.



Noch haben die Entwickler genug Zeit, die Schwachstellen auszumerzen und das Feedback zu berücksichtigen. Warum wir vom Einstieg sowie einigen Elementen dieses Red Dead Online prinzipiell sehr angetan sind, vor allem von den kooperativen Missionen mit Entscheidungen, was aber auch noch nicht überzeugt und wie sich die Charakter-Entwicklung von der Kampagne unterscheidet, erläutern wir demnächst in einer ausführlichen Vorschau. Mehr zu den Inhalten auch in



Ab heute können alle Besitzer von Red Dead Redemption 2 auch die Beta des Multiplayer-Modus kostenlos Probe spielen, wenn sie einen PSN- oder Xbox-Live-Account haben. Und Rockstar tat gut daran, Red Dead Online diese Phase des "Early Access" für Feedback und Bugfixing zu geben. Konnte man in den letzten beiden Tagen noch weitgehend flüssig durch den Wilden Westen ziehen, weil noch verhältnismäßig wenige Spieler unterwegs waren, häufen sich die Fehler mit dem Start.Manchmal kann man sich gar nicht mit dem Server verbinden und es kommt auch mitten in Missionen zu Abstürzen, so dass man aktuell nicht wirklich am Stück spielen kann. Außerdem gibt es noch einige Probleme mit Fehlern in Missionen, weil Pferde plötzlich verschwinden oder sich Auftraggeber bzw. Schlüsselfiguren nicht weiter bewegen.Letztes aktuelles Video: Charaktererstellung Einstieg