Red Dead Online (Beta): Erste Anpassungen an der Ingame-Wirtschaft und den Belohnungen + Geschenke - 4Players.de

"Erhöhte Geld- und Goldauszahlungen in verschiedenen Aktivitäten wie Free-Roam-Missionen, Free-Roam-Events, Wiederholungen von Missionen aus "Ein Land der Möglichkeiten", Showdown-Serien und mehr.

Verringerte Kaufpreise für die meisten Waffen im Katalog von Wheeler, Rawson & Co sowie bei Büchsenmachern. Für Spieler, die bereits zu den bisherigen Preisen Waffen gekauft haben, werden wir ab heute automatisch die Differenz erstatten – bitte achtet auf die Benachrichtigung, wenn ihr das nächste Mal die Red Dead Online Beta startet, die euch darüber informiert. Die Auszahlung der Erstattungen kann bis zum 10. Dezember dauern.

Anpassung des Geldwertes bestimmter Felle, Häute und Fische sowie von Pferdeerweckern und Broschüren."

Rockstar Games beginnt heute, eine erste Reihe von Änderungen an Red Dead Online (Beta) zu implementieren, die für mehr Balance und ein generell "befriedigenderes Spielerlebnis" in allen Modi und Missionen sorgen sollen. Darüber hinaus erhalten alle Spieler, die die Red Dead Online Beta bis morgen um 9 Uhr deutscher Zeit gespielt haben, für die Beta-Teilnahme 250 RDO$ und 15 Goldbarren. Diese Geschenke werden ab heute ausgeschüttet und sollten spätestens bis zum 14. Dezember bei allen qualifizierten Spielern angekommen sein.Die Änderungen im Überblick:Die Entwickler schreiben weiter: "Natürlich arbeiten wir weiterhin hart daran, das Balancing der Red Dead Online Beta zu verbessern. Wir lesen das Feedback der Community und evaluieren darauf basierend gerade eine ganze Reihe weiterer Anpassungen. Derzeit arbeiten wir an der Behebung einiger bestehender Fehler, die dazu führen, dass manche Spieler Verbindungsprobleme zu Sitzungen haben, die wir bis nächste Woche beseitigt haben wollen. Wir werden natürlich auch zukünftig Feedback und Vorschläge überprüfen, schreibt uns also bitte weiterhin unter reddeadonline.com/feedback ."Letztes aktuelles Video: Charaktererstellung Einstieg